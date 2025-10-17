Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) heyecanla beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ilk turda, toplam 218 bin 313 seçmen sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

AKP iktidarının Ersin Tatar’ı desteklediği biliniyor.

İlk turda, altısı bağımsız, biri parti adayı olmak üzere toplam 8 isim cumhurbaşkanı adayı mücadele edecek. Bağımsız adaylar arasında Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bulunurken; Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin (KSP) adayı olarak seçmenden destek isteyecek.

Seçime sayılı günler kala, 8 cumhurbaşkanı adayının seçim kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.

Başkent Lefkoşa başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki kent ve köylerde meydanlar, adayların afişleri ve pankartlarıyla adeta bir şölen yerine döndü. Geleneksel ve dijital medya platformları da adayların tanıtımlarıyla hareketlenmiş durumda. Gazeteler, televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları, ilk turda yarışacak adayların reklamlarına sıklıkla yer veriyor.

Seçmenler, Pazar günü yapacakları tercihle KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanını belirleme yolunda ilk adımı atacak.

İKİ ADAYIN SON ATIŞMASI…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP’li rakibi Tufan Erhürman’ı şu sözlerle eleştirdi:

“Erdoğan meclise geldiğinde CTP’nin koltukları boştu, şimdi ‘Seçilince Ankara’yla istişare edeceğim’ diyor. İngiliz ne der? Good morning ve too late (çok geç). Too late Tufan Efendi.”

Tatar, şunları kaydetti:

“Sandık açılmadan sen neyin rüyasını görüyorsun? Neyin hayalini görüyorsun? Ve şimdi tabi bin pişman ama ne diyecek oldu bitti. Ve şimdi diyor ki seçildikten sonra ilk durağım Ankara olacak. Ankara'yla istişare edeceğim. İngiliz ne der? Aylarım çok herhalde iyi. Aylarım yürüdükçe çoğalıyorum. Gönülleri kazana kazana geliyorum dedik. Ama bu aylardın içerisinde ben biliyorum ki ailesinden öz beri de bulunan arkadaşlarım var. İşimden izin alan arkadaşlarım var. Ödemeksiz izin alan arkadaşlarım var. Herkesin her türlü fedakarlığı yaptığını biliyor. Çocuklarla vakit ayıramayan arkadaşlarım var. Yüreklerinde şunu taşıyarak. Babam annem senin için gidiyorum, senin için yürüyorum diyerek o öz beri de bulunan arkadaşlarım var. Ve biliyor musunuz üç gün kaldıysa kutlamada gelip oluşacak tabi ama. Üç gün kameradan, Gazi Magusa'dan, bu güzel meydandan söylemek boynumun borcudur. Yüreğimden gelen borçtur. Bu yolu bu kutlu yolu üç gün sonra bu memlekette değişimi başlatacak yolu sizinle birlikte yürüdüm ya, boğulur yaşadım ya.

CTP’li Tufan Erhürman, Mağusa’da açıklama yaptı. Erhürman, “O mühür çocuklarımıza, umutlarımıza, geleceğe ve değişime vurulacak.” Sözlerini kullandı.

Erhürman şunları söyledi:

SON ANKETE TUFAN ERHÜRMAN DAMGA VURDU!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapılan kamuoyu araştırmaları, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman'ı mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın önünde konumlandırdı.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yayımlanan anket verilerine göre, Erhürman yaklaşık yüzde 50,4 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, Ersin Tatar'ın oyu yüzde 40,6 seviyesinde kalıyor.

Aynı araştırma, bu pazar bir genel seçim yapılsa, CTP'nin yüzde 42,25 ile birinci, Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin ise yüzde 34,21 ile ikinci parti olacağını işaret ediyor.

Seçim yarışının esas olarak Ersin Tatar ve Tufan Erhürman arasında geçeceği belirtilirken, seçime katılım oranının sonucun belirleyicisi olacağı öngörülüyor. Kamuoyu araştırmaları, Tufan Erhürman'ın düşük bir farkla dahi olsa ilk turda cumhurbaşkanı seçilme ihtimalinin mevcut olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu az farkın kararsız oyların yönelimi, kampanyaların son dinamikleri ve bölgelerdeki oy tercihlerine bağlı olarak eriyebileceği uyarısında bulunuyor.

Diğer bağımsız adayların (Mehmet Hasgüler ve diğer bağımsızlar) bloklardan hatırı sayılır miktarda oy çekmeleri ise, seçimin ikinci tura kalma olasılığını artıracak en önemli etken olarak görülüyor.

Toplam 218 bin 313 seçmenin oy kullanacağı seçimde, kararsızların Erhürman'a yönelmesi mevcut durumda CTP adayını avantajlı kılıyor.

Ersin Tatar'ın avantajları arasında, Türkiye'nin (Ankara) güçlü desteği, devlet kurumlarının kendisini kayırması algısı ve seçmenin "istikrar" beklentisine daha çok hitap etmesi sayılıyor. Öte yandan, bağımsız adayların düşük oy alması beklenmesine rağmen, stratejik bölgelerde yaratacakları sürpriz sonuçların ikinci tur dengesini değiştirebileceği de siyasi kulislerde konuşulan olasılıklar arasında yer alıyor.

KKTC'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SİSTEMİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı, beş yılda bir doğrudan halkın oylarıyla seçiliyor. Ülke anayasası, cumhurbaşkanlığı görevi için herhangi bir dönem kısıtlaması getirmiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, iki turlu bir sistemi öngörüyor. İlk turda adaylardan birinin geçerli oyların salt çoğunluğunu, yani yüzde 50+1'ini alması halinde o aday doğrudan cumhurbaşkanı seçiliyor.

Ancak, ilk turda hiçbir adayın bu çoğunluğu sağlayamaması durumunda, en yüksek oyu alan ilk iki aday, yedi gün içinde gerçekleştirilecek ikinci tur seçiminde tekrar yarışıyor. İkinci turda en çok oyu alan aday, KKTC Cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

KKTC'nin siyasi tarihinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 1985-2005 dönemindeki liderliği önemli bir yer tutuyor. Denktaş, bu süre zarfında bağımsız aday olarak seçimlere girerek ülkeyi yönetti. 2000 yılındaki seçimde ise tek aday kalması üzerine yeniden cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005 seçimlerinde ise aday olmamıştı.

2005'te Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat, oyların %55,59'unu alarak KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı oldu.

2010'da Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu, %50,35 oy oranıyla KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi.

2015 seçimlerinin ardından Mustafa Akıncı, ülkenin 4. Cumhurbaşkanı olarak görev üstlendi.

2020 seçimlerinde ise mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak seçilerek görevine başladı.

KKTC, 5 yıllık periyotlarla halkın iradesiyle belirlenen cumhurbaşkanları ile siyasi hayatına devam ediyor.