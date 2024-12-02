Tüm dünya Olaf Scholz'un sırrının peşinde: Elinden hiç bırakmadı! O bavulda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüm dünya Olaf Scholz'un sırrının peşinde: Elinden hiç bırakmadı! O bavulda ne var?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e önemli temaslarda bulunmak üzere şehre inerken yanında taşıdığı bavul bir anda tüm dünyanın gündemine düştü.

Sosyal medya üzerinden Kiev'e varışını duyuran Scholz, tren istasyonunda karşılanırken valizini taşıyarak trenden inerken tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcılarının dikkati o ana kilitlendi ve 'O bavulda ne var?' sorusu gündeme geldi.

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Gerek trene binerken, gerek trenden inerken, gerekse yürürken bavulunu asla bırakmayan Scholz tüm dünyayı adeta merak içinde bıraktı.

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UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Scholz, Ukrayna'ya verdiği desteği vurgularken, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve sözü yerine getiririz. Bu gece Kiev'e gelmemin amacı, bu taahhüdü bir kez daha pekiştirmektir" dedi.

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Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini belirten Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmede, Aralık ayında 650 milyon avro değerinde yeni savunma teçhizatının teslimatını açıklayacağını da duyurdu.

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