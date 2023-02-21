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Elon Musk'ın Starlink'i tüm dünyada kullanılacak. İşte fiyatı

Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı Starlink şirketinin uydularının tüm dünya çapında kullanılabileceği açıklandı. Uyduların fiyatı ise merak konusu oldu. İşte uydunun fiyatı...

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 08:25
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Tüm dünyada kullanılabilecek Starlink uydusunun fiyatı belli oldu

Elon Musk'ın Starlink'i tüm dünyada kullanılacak. İşte fiyatı
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Global Roaming Service aboneliği SpaceX tarafından resmi olarak açıklanmadı, ancak bekleme listesindeki kişiler hizmeti denemeye davet edildiğini belirtti. Uzaydaki uydular arası bağlantıları kullanan şirket, dünya çapında geniş kapsama alanı vaat ettiğini söyledi.

UYDULAR AYDA 200 DOLAR

Elon Musk'ın uydularının ayda 200 dolara mal olacağı belirtildi. Müşterilerin ayrıca 599 dolarlık standart Starlink kitini de satın almaları zorunlu tutuldu. Diğer abonelik katmanlarına benzer şekilde şirket, donanım için 30 günlük para iade garantisi sunuyor.

Starlink, tüm ödemelerin ABD doları cinsinden yapılmasını şart koşuyor. ABD dışında kiti satın alanların ayrıca ülkenin tüm gümrük düzenlemelerine ve yasal gerekliliklerine göre hareket etmek zorunda olduğu aktarıldı. Yine gümrük ve vergi ücretleri de müşteriye ait olacak.

Küresel bir hizmet olsa da, sipariş vermeden önce kapsama haritasını kontrol etmek gerekiyor. Starlink Türkiye’de henüz erişime açılmadığı için Global Roaming Service’in ülkemizde erişilebilir olup olmayacağını bilmiyoruz. Ancak komşu ülkelerin Starlink desteğine sahip olduğunu düşünürsek, Global Roaming Service ile Türkiye’ye gelmesinin de olası bir ihtimal olduğu belirtildi.

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