Tüm dünyanın beklediği kararını verdi! Victor Osimhen 'Sevgi' dedi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan Victor Osimhen'in tapusunu almak için sarı-kırmızılılar, uzun süredir yıldız oyuncunun vereceği kararı bekliyordu. Bu transferde dünya üzerinden birçok takım ile yarışan Cimbom, mutlu sona ulaşan taraf oldu.

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den yıllık 40 milyon euro maaş teklifi alan Victor Osimhen'in, mavililerin teklifini kabul etmediği öğrenildi. Juventus ve Premier Lig ekiplerinden de 10 ile 12 milyon euro arasında teklifler alan santrfor oyuncusu, bu teklifleri de geri çevirdi.

27 yaşındaki oyuncu, kendisine son olarak net 16 milyon euro maaş öneren Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Tüm dünyanın geleceği hakkında vereceği kararı beklediği Osimhen, sarı-kırmızılı yönetime de Napoli ile anlaştıkları takdirde takımda kalacağını söyledi.

NAPOLI AL HILAL'E SICAK BAKIYORDU

Aylardır Osimhen'i kadrosuna katmaya çalışan Al Hilal, Napoli'ye 75 milyon euroluk resmi teklif yapmıştı. Suudi kulübü, bu bedeli 3 taksitte ödemeyi Napoli'ye taahhüt etmişti.



İtalyan devinin, Al Hilal'in teklifini kabul etmeye hazır olduğu ancak Osimhen'in yıllık 40 milyon euro maaş teklifine rağmen Suudi Arabistan'a gitmek istemediği için bu transferin gerçekleşmediği kaydedildi.