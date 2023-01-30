Türkiye de listede var. Tüm dünyaya yayılırsa insanlığın yüzde 75'ini öldürebilir

NTV’nin haberine göre; UKHSA’nın bu hafta güncellenen listesi, en korkutucu 15 bulaşıcı hastalığı içerdiği bildirildi. Bilim insanları, bu hastalıkları yüksek sonuçlu bulaşıcı hastalıklar (HCID) olarak isimlendirmesi vurgulandı. Liste, verileri ülkelere göre ayırıyor ve bu ülkelerde hastalıkların insan vakalarının tespit edilip edilmediğini göstermesi dikkat çekti.

İngiltere’de yer alan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA), salgın hastalıklara hazırlıksız yakalanmamak için dünyadaki salgın tehditlerini sürekli olarak izlediği vurgulandı.

ÇİN ÜÇ FARKLI KUŞ GRİBİ TÜRÜNE SAHİP

Diğer taraftan, Covid-19 salgının ortaya çıktığı yer olduğu düşünülen Çin, yaygın olarak kuş gribi olarak bilinen Avian influenza A'nın H5N1, H7N9 ve H5N6 olarak üç farklı türüne sahip olduğunun altı çizildi.

Potansiyel olarak yıkıcı bir kuş gribi salgını korkusu, geçen hafta vizonlar arasındaki 'endişe verici' bir salgının ardından arttığı bildirildi. Onlarca yıldır bilim insanları, hastalığın bir sonraki salgını tetiklemek için pusuda beklendiğini bildirdi.

Uzmanlar bunun, ölümcül bir kuş gribi türünün bulaşıcı bir mevsimsel griple birleşme tehdidinden kaynaklandığını dile getirdi.

BU HASTALIKLAR BAŞINI ÇEKİYOR

Listede yer alan en tehlikeli salgın hastalıklar arasında Ebola ve Nipah başı çektiği görüldü.

Ebola, Ebola virüsünün neden olduğu viral bir hastalığa deniliyor. Yüzde 75 oranında ölümcül olabilen hastalığın semptomları arasında tipik olarak ateş, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve döküntü bulunduğu ifade edildi.

Ebola virüsü, Ebola'dan hasta olan veya Ebola'dan ölen bir kişinin kanı veya vücut sıvıları veya virüs bulaşmış nesneler yoluyla başkalarına yayılabildiği bildirildi.

Şu anda Ebola için spesifik bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Ebola salgınları, Sahra altı Afrika'da sıklıkla yaşandı, ancak son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde de görüldü.

Ebola ile benzer bir ölümcüllük oranına sahip Nipah virüsü, öncelikle hayvanlardan, özellikle de yarasalardan insanlara bulaştığı bildirildi.

Virüs ayrıca kontamine yiyecekler yoluyla veya doğrudan insandan insana da bulaşabiliyor. Nipah virüsü enfeksiyonunun semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı yer alıyor ve ve virüs beyin sapı ensefalitine ilerleyerek ölüme neden oluyor.

Ebola da olduğu gibi Nipah virüsünün de tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

TÜRKİYE'Yİ HANGİ SALGIN HASTALIK TEHDİT EDİYOR?

UKHSA'nın listesinde Türkiye'yi en çok tehdit eden hastalığın H5N1 olduğu görüldü.

Kuş gribi olarak da bilinen H5N1, öncelikle kuşları etkileyen, ancak insanları ve diğer hayvanları da enfekte edebilen influenza A virüsünün bir türünü oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'de çok sayıda H5N1 vakası bildirdi.

2006 yılında, Türkiye'deki kümes hayvanı çiftliklerinde birkaç H5N1 salgını meydana geldi. Bu salgınlar, 1 milyondan fazla kuşun itlaf edilmesine ve etkilenen bölgelerde kümes hayvanlarının hareketine yasak getirilmesine neden oldu.

2014 yılının Ocak ayında, Türkiye'de bir insan H5N1 vakası rapor edildi ve bu, 2011'den beri Türkiye'deki ilk H5N1 insan vakası olduğu bildirildi.

2017'de DSÖ, Türkiye'nin yabani kuşlarda H5N8 kuş gribi rapor ettiğini bildirdi. Öte yandan Türkiye, yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında kuş gribi vakalarını bildirmeye devam ediyor ve kümes hayvanı yetiştiricilerinin ve kümes hayvanları ile çalışan kişilerin kendilerini enfeksiyondan korumak için önlemler almaları toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.