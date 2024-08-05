Tüm dünyayı korkutan araştırma. Çökerse ciddi etkileri olur

Bilim adamları, Avrupa'nın kuzeybatısının ısınmasına neden olan Körfez Akıntısı'nın temelindeki Atlantik Meridyonel Devinim Dolaşımı (AMOC) okyanus akıntı sisteminin gün geçtikçe zayıfladığını ve eğer çöküşü durumunda Kuzey Atlantik bölgesinin iklimi üstünde çok ciddi etkilerinin olacağını ifade etti.

Yapılan araştırmada son senelerde iklim değişikliğinin olumsuz etkileri sonrası giderek zayıflayan AMOC'un çöküşüyle ilgili modellemeler ve muhtemel çöküşün zamanı konusunda farklı senaryolarla hesaplamalar gerçekleştirildi.

Bilim adamları, AMOC için erken uyarı sinyalleri anlamını taşıyan yakın zamanda kayıt altına alınan esneklik kaybı ve kritik yavaşlamaya ilişkin verileri incelemeye aldı. Gerçekleştirilen gözlemlere dayanarak son senelerde dolaşımda yoğun zayıflama olduğunun belirlendiğini kaydeden araştırmacılar, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından İklim Modeli Karşılaştırma Projesi (CMIP) model simülasyonlarına dayanan değerlendirmelerin, 21. yüzyılda tam bir çöküşün olası olmadığını ifade etti.

Araştırmacılar, Atlantik Okyanusu'ndaki suyu kuzeyden güneye büyük bir döngüyle gezdirerek yeniden Atlantik'e getiren AMOC okyanus akıntı sistemini bekleyen gelecek yıllardaki çöküşün, başta Kuzey Atlantik bölgesi olmak üzere dünya ikliminin üzerinde ciddi etkilerinin olacağı yönünde ciddi uyarılarda bulundu.