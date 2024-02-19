Tüm emeklileri bayram ettirecek haber. Bütün emeklilere ücretsiz olacak

Emeklileri sevindirecek olan gelişme SGK’dan geldi. SGK’dan yapılan açıklamada 81 ilde yaşayan bütün emeklilerin daha uygun fiyatlarla daha kolay bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanması artık mümkün hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde SGK, SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığındaki emeklilerin kaplıca tedavilerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılanacağı duyuruldu.

Atılan bu adımla beraber ülke genelindeki bütün kaplıca tesislerinden 81 ildeki emekliler yararlanabilecek.

Fakat atılan bu adımdan yararlanmak için bazı şartlar var. Ücretsiz kaplıca tedavisi için emeklilerin sağlık kurumlarından bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporunu alması gerekiyor.

Bu rapor ile emekliler, kaplıca tedavilerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Kaplıcalar için sağlık kurulu raporu alan emekliler, kaplıca tesislerine 5 iş günü içinde başvurarak 6 ay boyunca geçerli olacak sevk belgesini alma imkânına sahipler. Ayrıca emekliler kaplıca tedavisi için yol masraflarını da SGK'dan talep ediyorlar.

Şehir içindeki sevkler için günlük 23 lira verilecek iken şehir dışına sevkler için 46 lira yol parası ödeniyor.

Yol masraflarının ödenmesi için SGK’ya yol masraflarının sunulması gerekiyor.

Bu ücretsiz sağlık desteğinden yararlanmak isteyen emekliler, kendilerine en yakın sağlık kurumuna başvurabilirler. Ayrıca SGK’nın resmi internet sitesinde gidilebilecek kaplıca tesislerinin detaylı listesi de yer alıyor.

KAPLICA TESİSLERİNİN FAYDALARI

Kaplıca tedavisine uygun hastalıklar arasında böbrek ve idrar yolu hastalıkları, mide-bağırsak rahatsızlıkları, cilt sorunları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve travmatik problemler, spor sakatlıkları, romatizmal hastalıklar yer almaktadır.

SINIR VAR MI ?

Uygulamada, tedavi süresi için 30 seanslık bir sınırlama bulunmaktadır. Ancak, belirli teşhislerde ve sürekli tedavi gerektiren ciddi hastalıklarda, SGK tarafından karşılanan fizik tedavi seansları 30 seansın üzerine çıkabilmektedir.

Sigortalılar, aldıkları sağlık raporunu takip eden 15 gün içinde tedaviye başlamak zorundadır. Tedaviye ara verildiği ve bu ara 5 iş gününden uzun sürdüğünde SGK'nın masrafları karşılaması için yeni bir sağlık raporu gerekmektedir.

TEDAVİ YAPILACAK HASTALIKLAR NELERDİR?

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Mide ve bağırsak hastalıkları

Cilt hastalıkları

Solunum sistemi hastalıkları

Nörolojik ve travmatik hastalıklar

Spor sakatlıkları

Romatizmal hastalıklar

YARARLANMAK İÇİN ARANAN KOŞULLAR

Sağlık kurulu raporu alınmalıdır ve bu raporun düzenlendiği gün dahil 5 iş günü içinde, kaplıca tesisine başvuru yapılmalıdır.

Bu süre aşıldığında, 6 ay içinde sevk belgesi alınması gerekmektedir. Yol giderlerinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabileceği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer baz alınmaktadır.

Rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğu belirtilirse (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçinin kalındığının belgelenmesi durumunda, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanmaktadır. SGK, her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapmaktadır.