Tüm masraflar SGK’dan! Bugün başladı artık ücret ödenmeyecek

SGK’nın tebliği ile uzaktan hasta muayenesi ödeme listesine alındı.

HANGİ HASTANELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Böylece, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastaneler (üniversite ve özel hastaneler hariç) tarafından verilecek uzaktan sesli ve görüntülü hasta muayene bedellerini devlet karşılayacak.

UZAKTAN MUAYANE İÇİN MHRS’TEN RANDEVU ALMAK GEREKİYOR

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'nden randevu almak gerekiyor. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. Yani SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.

YENİ MUAYANE ÜCRETLİ

Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. Ancak SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

E-REÇETE VE E-RAPOR YAZILABİLECEK

Muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazılabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Ayrıca doktorlar, hastalar için e-rapor da düzenleyebilecek.

Bir hastanenin SGK’ya fatura edeceği uzaktan muayene sayısı, hastanede o gün tüm branşlardaki ayaktan muayene sayısının (acil servis başvuruları hariç) yüzde 15’ini aşamayacak.