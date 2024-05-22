Tüm masraflar SGK’dan! Bugün başladı artık ücret ödenmeyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüm masraflar SGK’dan! Bugün başladı artık ücret ödenmeyecek
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde uzaktan muayenede yeni dönem bugün başladı. 22 Mayıs itibarıyla randevu alarak hastaneye gitmeden muayene olunabilecek ve muayene bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak. Uzman doktorlar, gerekli gördüğü takdirde e-reçete ve rapor da düzenleyebilecek.

SGK’nın tebliği ile uzaktan hasta muayenesi ödeme listesine alındı.

HANGİ HASTANELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Böylece, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastaneler (üniversite ve özel hastaneler hariç) tarafından verilecek uzaktan sesli ve görüntülü hasta muayene bedellerini devlet karşılayacak.

UZAKTAN MUAYANE İÇİN MHRS’TEN RANDEVU ALMAK GEREKİYOR

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'nden randevu almak gerekiyor. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. Yani SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.

YENİ MUAYANE ÜCRETLİ

Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. Ancak SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

E-REÇETE VE E-RAPOR YAZILABİLECEK

Muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazılabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Ayrıca doktorlar, hastalar için e-rapor da düzenleyebilecek.

Bir hastanenin SGK’ya fatura edeceği uzaktan muayene sayısı, hastanede o gün tüm branşlardaki ayaktan muayene sayısının (acil servis başvuruları hariç) yüzde 15’ini aşamayacak.

İlgili Haberler
Yerlikaya yeraltının 92 milyarına el koydu
Remzi Özdemir Yapı Kredi’nin neden satıldığını açıkladı
Son Haberler
Su baskını yolu kapattı Yerel Haberler
Su baskını yolu kapattı
Çaldığı motosikletle kaçtı. Polisler kıskıvrak yakaladı Yerel Haberler
Çaldığı motosikletle kaçtı. Polisler kıskıvrak yakaladı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Yerlikaya yeraltının 92 milyarına el koydu Ekonomi
Yerlikaya yeraltının 92 milyarına el koydu
Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı Yerel Haberler
Çerkes Sürgünü 160. yılında anıldı
Okan Buruk'tan Konyaspor maçı öncesi flaş karar Spor
Okan Buruk'tan Konyaspor maçı öncesi flaş karar