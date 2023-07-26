Tüm zamanların en absürt Türk filmi sahnesi. Bir Filiz Akın-Ediz Hun şaheseri

Ankara Ekspresi; Filiz Akın ve Ediz Hun'un başrollerini paylaştığı Muzaffer Arslan yönettiği Bülent Oran, Muzaffer Arslan senaryosunu yazdığı 1970 yapımı Türk filmi.

Filiz Akın ve Ediz Hun’u buluşturan filmdeki ameliyat sahnesi ise Türk Sinema tarihinde en absürt sahne olarak kayda geçti. Instagram’da yesilcammecmuasi adlı sayfada yayınlanan sahneye yorum yağdı.

Filmin konusu şöyle:

Ankara Ekspresi filminin konusu, bir Türk binbaşının bir Alman ajanla yaşadığı aşk ilişkisi anlatılır. İkinci Dünya Savaşı başlar ve Almanlar Avrupa’da hızla ilerler. Alman lider Hitler, Türkiye’yi savaşmadan ele geçirmek ister. Bu yüzden Ankara Ekspresi adını verdikleri bir plân yaparlar. Yaptıkları plânla bir ay sonra Türkiye’ye beş yüz Alman casus getirilecektir. Böylece askeri bir işgalle vazife başındaki Türkler ele geçirilecektir. Türkiye’deki casuslardan Binbaşı Kolman, Hilda ve Maximillian plânı uygulamaya başlar. İlk önce Londra’dan Orta Şark Plânı için gönderilen Binbaşı Jackson’ı kaçırırlar. Ne var ki kısa sürede Türk Gizli Teşkilatı’na ifşa olurlar. Binbaşı Seyfi, Ankara Ekspresi harekâtını durdurmak için görevlendirilir. Alman ajanların peşine düşer ve Hilda ile tanışır. Birbirlerinin gizli görevinden habersiz olan Seyfi ile Hilda arasında bir aşk yaşanacaktır.