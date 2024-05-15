Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dün, 5,20 dolar seviyesini test ettikten sonra bakırın libresi, yüzde 5’lik bir artışla 5,02 dolardan günü tamamladı. Bugün ise 5,25 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Nisan ayının sonuna göre yaklaşık yüzde 15, yılbaşına göre ise yaklaşık yüzde 35 artış kaydedildi.

Bu yükselişte, yenilenebilir enerji, elektrikli arabalar ve yapay zeka gibi faktörlerin bakıra olan talebi destekledi. Ayrıca, Çin’in ekonomiyi canlandırmak amacıyla aldığı önlemler de bakır fiyatlarını olumlu etkiledi. Mart ayında Çin’deki bakır işleme tesislerinin üretimi yüzde 5 ile yüzde 10 arasında azaltma kararı alması, arz endişelerini artırdı.

Bakır madenlerinin küresel talebi karşılamakta zorlanması da fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Analistler, genellikle bakır fiyatlarındaki artışın ekonomik aktivitedeki güçlenmeye işaret ettiğini belirtiyor. Ancak son dönemdeki artışın arz endişeleri nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

Dünyanın en büyük bakır üreticilerinden BHP Group’un, Anglo American’ı 43 milyar dolar karşılığında satın alma teklifinin reddedilmesi ve Goldman Sachs raporunda bakır arzına yönelik endişelerin vurgulanması da piyasada dikkat çeken gelişmeler arasında. Bakırın birçok endüstride ara malı olarak kullanılması, dünya genelinde devam eden enflasyonla mücadelenin fiyat artışını olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor