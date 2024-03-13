Tümer Metin Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti. Nedenlerini tek tek sıraladı

Süper Lig’in bitmesine son 9 hafta kalırken Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı her geçen maç kızışıyor.

İki takımın arasındaki rekabeti değerlendiren Tümer Metin önümüzdeki 9 haftada yaşanacakları açıkladı.

KASIMPAŞA VE HATAY'DA FİRE YOK

İlk olarak Galatasaray'ın fikstürünü değerlendiren Tümer Metin Okan Buruk ve öğrencilerinin Kasımpaşa(D) ve Hatayspor maçlarından 3 puanla döneceğini belirtti.

İLK PUAN KAYBI ALANYA'DA

Bu fikstürdeki ilk puan kaybının ise 32. Haftada oynayacağı Alanyaspor maçında olacağını söyleyen Tümer Metin sarı-kırmızılıların sahada 2 puanı bırakacağını ifade etti.

DERBİ BERABERE BİTECEK

Galatasaray’ın ardından gelen Pendikspor, Adana Demirspor(D), Sivasspor ve Karagümrük(D) maçlarından 3 puanla ayrılacağını ifade eden Tümer Metin. Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin ise beraberlikle biteceğini duyurdu.

SON MAÇI KAZANACAK

Tümer Metin, Süper Lig’in son haftasında oynanacak olan Konyaspor maçını ise Galatasaray’ın kazanmasını beklediğini söyledi.

TRABZON'DA KAZANAN FENERBAHÇE OLACAK

Fenerbahçe’nin fikstürünü de değerlendiren Tümer Metin sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor Adana Demirspor, Karagümrük(D), Sivasspor(D), Beşiktaş, Konyaspor(D), Kayserispor maçlarını kazanacağını ifade etti.

TEK PUAN KAYBI GALATASARAY KARŞISINDA OLACAK

Galatasaray derbisinin berabere bitmesini beklerken Fenerbahçe’nin son hafta oynanacak olan İstanbulspor maçından 3 puanla döneceğini söyledi.

AVERAJ FARKIYLA FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUYOR

Tümer Metin’in bu tahminlerine göre her iki takımda sezonu 101 puanla bitirirken genel averajda Galatasaray’ın önünde bulunan Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluğuna ulaşıyor.