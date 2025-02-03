Tümer Metin "Galatasaray ile Fenerbahçe şu an puan puana"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken lider Galatasaray'ı Fenerbahçe takip ediyor. Bu amansız yarış konusunda eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin açıklamalar yaptı.

Metin "Bugün Antep'te başlama vuruşundan önce puan farkı yok. Şu anda 0 puanda. Matematiği doğru yapalım. Ben haftalardır söylüyorum puan puana şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray. Ben RAMS Park'ta Fenerbahçe'nin kazanacağını haftalar önce söyledim. Şampiyon olmak istiyorsa kazanması gerekiyor. Kazanır kazanamaz beni ilgilendirmez o.

"ŞAMPİYONLUK RAMS PARK'TAN GEÇİYOR"

Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa RAMS Park'ta kazanmak zorunda, bitti. RAMS Park'a 3 yazdığın dakika şu anda puan farkı yok. Yarın Antep'te maç puan puana başlıyor. Galatasaray kazanırsa 3 puan önde olacak. Haftalar sonra Galatasaray stres altında başlayacak. Yorgun dönüyor, hafta içinden kırılmış dönüyor. Eksikleri var. Antep içeride iyi, gerisini sen düşün artık.

Haftalar sonra Galatasaray stres altında başlayacak. Yorgun dönüyor, hafta içinden kırılmış dönüyor. Eksikleri var. Antep içeride iyi, gerisini sen düşün artık." ifadelerini kullandı.