Tümer Metin 'Hiç düşünmem yaparım' diyerek açıkladı. Barış Alper'e övgüler yağdırdı

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmada 2 gol atan Barış Alper Yılmaz, performansıyla gündeme oturdu.

Futbol yorumcusu Tümer Metin, milli futbolcunun performansını överken, oyuncunun birçok mevkide görevini layıkıyla yaptığını belirtti.

Diğer taraftan Tümer Metin, Almanya'da oynanacak EURO 2024 öncesi Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

''HİÇ DÜŞÜNMEM YAPARIM''

Ünlü yorumcu Barış Alper Yılmaz'ın milli takımda santrfor oynatılması gerektiğini aktarırken, şu sözleri kullandı;

"Hiç düşünmem Barış Alper Yılmaz'ı milli takımda santrfor oynatırım. Hiçbir şey yapmasa rakip defans oyuncuları sırtında taşır, arkadan geleni oynatır, yorar, hırpalar... İyi niyetinden şüphe etmeyeceğimiz bir oyuncu."