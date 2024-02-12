Tümer Metin'den bomba İsmail Kartal iddiası. Fenerbahçe'deki son durumu açıkladı

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Tümer Metin'den bomba İsmail Kartal iddiası. Fenerbahçe'deki son durumu açıkladı
Tümer Metin Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın analizini yaptı.

Fenerbahçe’nin Alanya ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin Fenerbahçe’nin İsmail Kartal’a güvenmediğini iddia etti.

İşte Tümer Metin’in açıklamaları:

"KAZA DEĞİLDİ"

“Çözülen Fenerbahçe değil İsmail Kartal çözüldü İsmail Kartal kolay analiz edilmeye başlandı Samsun maçı bir kaza değildi Samsun maçı gelenin habercisiydi Bugün Alanya maçında da ortaya çıktı Ben teknik direktörlük yapmıyorum ama Fenerbahçe'nin her maçını izledim"

"MUHAFAZAKAR BİR HOCAYA SAHİP"

“Sezon başından beri bugün biri gelip Fenerbahçe analizi yapar mısın dese kelimelerim şöyle başlar muhafazakar bir hocaya sahip Fenerbahçe Girenin çıkanın belli olduğu işler iyi giderken kadroyu bozmayan kötü giderse belli oyuncular üzerinden tasarruf yapar derim”

"BASKININ ALTINDA EZİLİYOR"

“Hoca diken üstünde Lider rahat olacak etrafına ışık saçacak, enerji verecek Oyuncusu da bakacak ve arkasından yürüyecek İsmail Hoca baskının altında eziliyor Ligin çok üzerinde olan bu kadroyu doğru kullanamıyor”

"CAMİANIN TARAFTARIN GÜVENİ YOK"

“Futbolda risk alanlar kazanır Bir şey yaparsın olmaz ben her şeyi yaptım dersin İsmail hoca hiçbir şey yapmıyor Fenerbahçeli taraftarların da benim gibi düşündüğüne eminim İsmail hoca kazansa da camianın taraftarın güveni yok”

"DOKUNAMIYORSUN"

“Oyuncular formsuz, doğru oyuncu tercihi yapılmıyor Fenerbahçe'de Haftalardır formsuz Sebastian Szymanski Ona defansif anlam yüklediniz ama öndeki etkinliği bitti Gücü takati kalmadı Formsuz Tadic dokunamıyorsun”

"HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

“Gole ihtiyacın var Dzeko'yu çıkarıyorsun Takımdaki en formsuz isim ise İsmail Kartal Hiçbir şey yapmadı İsmail Kartal bu takıma”

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