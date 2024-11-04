Tümer Metin'den çarpıcı sözler! O pozisyonda hakem ile VAR ne konuştu?

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Tümer Metin'den çarpıcı sözler! O pozisyonda hakem ile VAR ne konuştu?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Banza'nın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı beklenen pozisyonu yorumlarken, maçın hakemi ve VAR arasında geçen muhtemel diyaloğu anlattı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bir pozisyonu Tümer Metin, TV100 ekranlarında değerlendirdi. Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

"İzlerken direkt topun grubun içinden ayrılıp kaleciye doğru gittiği anda hızının kesilmiş olması, Çağlar'ın kafayı vurmuş olmasına rağmen şiddetini kaybetmiş olması bir el temasına işaret ediyordu.

Tekrarı geldiğinde gördüm, izledim. Banza'nın elinin kalkma sebebi En-Nesyri'nin yukarıdan aşağı basması ve dengesinin bozulması.

O da ondan kalkıyor. O da arkaya doğru giderken el kalkıyor. O yüzden Çağlar'ın önüne gidiyor el.

En-Nesyri arkada olmasın yüzde 1 milyon penaltı bana göre pozisyon ama En-Nesyri'nin teması...

Muhtemelen Mourinho'ya göre maçın adamı (VAR hakemi Atilla Karaoğlan) ile maçın hakemi arasında bu diyalog geçti.

'Hoca elle oynama var ama öncesinde bir faul var' diyaloğu. O yüzden verilmediğini düşünüyorum."

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