Tümer Metin'den Galatasaraylıları yıkacak Icardi açıklaması

Süper Lig’in 4. Hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Yeni Adana Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada sarı-kırmızılılar için her şey yolunda giderken Mauro Icardi’nin başına gelenler korkuttu. Adelesinden bir sakatlık yaşayan Mauro Icardi acıya dayanamayarak 25. Dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.

"BİR ŞEYİN KANADIĞINA KOPTUĞUNA DAHA YAKINIM"

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirmek için ekran başına geçen eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin Icardi’nin sakatlığı ile ilgili olarak, "Ben felaket tellallığı yapmak istemem. O pozisyon ağrıyı getirebilir ama Icardi'nin sahayı terk ederken yüzündeki ifade de ben bir şeyin kanadığına, koptuğuna daha yakınım" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ADELE SAKATLIĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise maç sonu açıklamasında Mauro Icardi için "Icardi'yle konuştum. Topa vurmak isterken hisseti ama çok kötü de olmayabilir. İlk görüntü kötü gibiydi ama çok kötü bir şey de olmayabilir. İstanbul'a döndükten sonra MR'ı çekilecek. Çok büyük bir adale sakatlığı olduğunu düşünmüyorum ama bir süre bizden uzak kalacak. Bu süreyi de doktor bize söyleyecek” sözlerini sarf etmişti.