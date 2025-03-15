Tümer Metin'den Mert Hakan'a sert sözler

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden Rangers karşısında penaltılarla elenmesinin etkisi devam ediyor. Kaçırılan penaltılardan birinin sahibi olan Mert Hakan Yandaş tepkileri alırken yorumcu Tümer Metin oyuncuyu sert bir dille eleştirdi.

"SENİN KAZANDIĞIN BİR TANE SAVAŞ YOK"

Tümer Metin "Mert Hakan'a ders olsun bu. Çünkü mış gibi miş gibi yapıyor Mert Hakan. Çok büyük bir futbolcuymuş gibi, çok deneyimliymiş gibi, çok lider gibiymiş gibi, komutanmış gibi… Senin kazandığın bir tane savaş yok. Bırak bunları girme bu toplara. Al sen yanına ver o kadarsın yani. Mış gibi miş gibi yaparsan böyle olur" ifadelerini kullandı.