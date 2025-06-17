Tuna göğsümüzü kabarttı! 6 yaşında matematikte dünya şampiyonu oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tuna göğsümüzü kabarttı! 6 yaşında matematikte dünya şampiyonu oldu

İstanbul'da yaşayan 6 yaşındaki Adil Tuna Öncel, Dubai'de düzenlenen Geleceğin Dahileri Öğrenci Olimpiyatları'nda (FISO) matematik dalında Dünya şampiyonu olarak Elmas Madalya kazandı.

İstanbul'da yaşayan Öncel ailesinin 6 yaşındaki çocuğu Adil Tuna Öncel, 42 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı Geleceğin Dahileri Öğrenci Oliimpiyatları'nda(FISO) matematik alanında dünya şampiyonu oldu.

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Geleceğin Dahileri Öğrenci Olimpiyatları'nın 22 Aralık 2024'te düzenlenen Türkiye etabında matematik alanında şampiyon olan Adil Tuna, 8 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen ikinci tur yarışmalarında da şampiyon olarak final turunda(FISO Global Round) yarışmaya hak kazandı.

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13 Haziran ile 16 Haziran arasında Dubai'de düzenlenen final turuna da katılan Adil Tuna Öncel, kendi yaş grubunda Dünya Şampiyonu olarak Elmas Madalya kazandı.

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