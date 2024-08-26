Tuna Kaya'dan beklenen açıklama geldi. Bir anda yükselecek 3 ay sürecek

Açıklamaları ile adından söz ettiren ekonomist Tuna Kaya, kripto para piyasalarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Küresel resesyon endişesi ve Fed'in faiz artırımları kripto para piyasalarında deprem etkisi yarattı. Bitcoin’de yaşanan yüzde 20'ye varan değer kaybı ise yatırımcının panik olmasına neden oldu.

Büyük düşüşe karşın ünlü ekonomist Tuna Kaya, kripto para piyasasında düşüşün kalıcı olmadığını ve Eylül ile birlikte Bitcoin’in yeniden yükselişe geçeceğini söyledi. Tuna Kaya, “Bitcoin’de toparlanma bekleniyor, bu süreçte yatırımcıların dikkatli olması gerekir ” ifadelerini kullandı.

Tuna Kaya, Fed’in Eylül'de faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerin artığını ve bunun gerçekleşmesi durumunda piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaşanabileceğini söyledi. Tuna Kaya, Eylül ile birlikte Bitcoin’in 82 bin ile 100 bin dolar arasında bir seviyeye çıkabileceğini tahmininde bulundu.

Tuna Kaya, “Tam anlamıyla bir boğa piyasası henüz başlamadı. Fakat Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ciddi yükselişler görebiliriz. Beklenen boğa dönemi ise 1,5 ila 3 ay devam edecek” diye konuştu.