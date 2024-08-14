Tunç Soyer adaylıkla ilgili kararını açıkladı

Gazeteci Barış Yarkadaş, 12 Ağustos akşamı TV100’de katıldığı “Taksim Meydanı” programında, İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in CHP Genel Başkanlığı için hazırlandığını iddia etmişti.

Bu iddiaların ardından Soyer, Gazeteci Altan Sancar’a konuştu ve genel başkan adaylığı sorusuna net bir yanıt vermedi.

Soyer, “Soruları cevaplamak için henüz erken” diyerek, siyasetten kopmadığını ve siyasi hayatını farklı biçimlerde sürdüreceğini belirtti.

“GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ”

Soyer, “Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun biçimi ve yolu üzerine görüşmeler yapıyoruz” dedi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine bugün bir yemek yiyeceklerini ve Kılıçdaroğlu ile birlikte Hacıbektaş’taki törenlere katılacağını ifade etti.

Kararını henüz vermediğini vurgulayan Soyer, “Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi ne söylersek farklı yerlere çekilecek” dedi.