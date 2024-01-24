Tunç Soyer Bahçeli'ye yanıt verdi

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Tunç Soyer Bahçeli'ye yanıt verdi
Bahçeli’nin “İzmir’de Dağ’ın sıcaklığı Tunç’u eritip savuracaktır” sözlerine Tunç Soyer’den yanıt geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e gönderme yapmıştı.

Soyer, Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ’a da bu açıklamasında destek vermişti.

Soyer’i hedef alan Bahçeli "İzmir’de Dağ’ın sıcaklığı Tunç’u eritip savuracaktır” demişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuyla alakalı açıklama yaptı.

Soyer, “Vallahi ben de basından duydum. Aslında asla kişisel polemik yapmadım bugüne kadar hiç kimseyle, yine yapmam ama bu nezaket ölçüsünde yapılmış edebi bir atışma gibi gözüküyor.

Bunu aşık atıştırmasına döndürmeden sadece şunu söyleyeyim; biz devletin zırhlılarından çok, halkın tunçtan kalkanına güveniriz ve o kalkanı hiçbir ateş eritemez, onu biliyorum. Bir de evvelallah bugüne kadar çok Dağ’lar aştık, bundan sonra da hepsini aşarız.” İfadelerini kullandı.

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