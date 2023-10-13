Tunç Soyer hakkında inceleme başlatıldı

Tunç Soyer’in bir reklam firmasına verdiği ‘reklam ünitelerinin kiralanması ve yeni ünitelerin oluşturulması içeren 245 milyon TL’lik ihale nedeniyle İçişleri Bakanlığı öncelikli olarak Tunç Soyer olmak üzere 13 kişi hakkında soruşturma istedi.

ODATV’den Gamze İşler’in haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2021 yılında bir reklam firmasına “reklam ünitelerinin” kiralanması ve yeni ünitelerin oluşturulması amacıyla verdiği ihale nedeniyle İçişleri Bakanlığı “belediyenin gelir kaybına uğradığı” ifadesi ile soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı 9 sayfalık ön inceleme raporunda öncelikli olarak Tunç Soyer olmak üzere 13 kişi hakkında soruşturma istenildi.

FİRMA ŞARTLARA UYMADI

“İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ünitelerinin kiralanması ve yeni ünitelerin oluşturulmasını içeren bir ihaleyi Vizyonkent reklam pazarlama adlı firma 245 milyon TL teklifiyle kazandı. İhale, 10 yıl süreyle gerçekleştirildi. Ancak firma, şartnamenin dışında yerlere reklam panoları dikerek ihale şartlarına uymadı. İddialara göre, bu reklam panolarının çoğu İzmir şehir merkezi dışındaki uzak ilçelere yerleştirildi. Bu durum, firmanın büyük kâr elde etmesine neden oldu.”

FİRMA 1672 REKLAM PANOSUNUN HİÇ TAKMADI

“İhaleyi kazanan firma sözleşme tarihi itibariyle yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Koyması gereken reklam panolarının büyük çoğunluğunu koymamıştır. Ayrıca çoğu noktaya gitmeden belediyeye rapor sunmuştur. Dolayısıyla 1672 reklam panosunun hiç takılmadığı tespit edilmiştir. Rapor tarihine kadar idarenin 45 milyon 750 bin lira tahsil etmesi gerekirken bugüne kadar tahsil edilen paranın toplam tahakkukun dörtte birinden az olduğu, geriye kalan alacakların tahsili için gerekli yollara başvurması, 36 milyon lira iki yıllık kira ve 7 milyon 157 bin lira da ek kesim teminat tutarının şirketten temin edilmesi gerekmektedir. Belediyenin hesaplamalarına göre vadesi geçen 32 milyon 561 bin liranın soruşturmanın başladığı tarihe kadar tahsil edilmediği belirlendi.”

TUNÇ SOYER VE İLKER KORKMAZ HAKKINDA SORUŞTURMA KARARI …

“İhale sürecinin yürütülmesinden ve belediyenin gelirlerinin ve alacaklarının tahsilinden, yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin uygulanarak alacağın tahsil ve takibinden sorumlu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanvekili İlker Korkmaz’ın yeterli özen, dikkat ve gayreti göstermedikleri ve bu nedenle belediyenin gelir kaybına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle iki isme soruşturma izni verilmesine karar verildi.”

OdaTV İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer’in basın danışmanına ulaşarak Soyer’in yaşanan bu gelişme ile ilgili bir açıklaması olacak mı diye sorduk cevap alamadık.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Tunç Soyer hakkında İnceleme başlatıldığı haberlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından basın açıklaması yapıldı.

"13 Ekim 2023 tarihinde bazı yayın organlarında yer alan; 2021 yılında yapılan bir ihalede belediyeyi gelir kaybına uğrattığı gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan'a soruşturma izni verildiği yönündeki haberlerde kamuoyunu yanıltacak iddia ve ifadelere yer verilmiştir." denilen yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2020 tarihinde aldığı karar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda mevcut ve tesis edilecek olan 3701 adet reklam uygulamasının 10 (on) yıl süreyle kiralanması ve işletilmesi işi kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yapılmış ve 26.02.2021 tarihinde 245.000.000 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.

Ancak ihaleyi kazanan firma çeşitli gerekçelerle kira bedelinin ödenmesi konusunda defaatle uzatma talebinde bulunmuş, ortaya çıkan anlaşmazlık neticesinde tarafımızca belediyenin haklarının korunması amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Dolayısıyla “belediye alacağının tahsil edilmediği ve edilmesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı” ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Baş Müfettişliği tarafından ihale dosyamız incelenmiş, akabinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in talimatı ile 31.01.2023 tarihinde Hukuk Müşavirliği’ne intikal etmiştir.

Söz konusu firmaya ait vadesi gelmiş 54.837.919 TL alacağın icra marifetiyle, yasal faiziyle tahsil edilmesi ve gereğinin yapılması ile ilgili süreç başlamıştır. İlgili firma ile yaşanan hususlardaki anlaşmazlıklar neticesinde, 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava devam etmektedir. Bugüne kadar ilgili firmadan, 2022 yılı için 8.002.469 TL ve 2023 yılı için 12.527.183 TL kesin teminat mektubu alınmıştır.

İlgili firma ile teminat mektubu hususunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Mahkemenin karşılıklı davaları birleştirmesiyle birlikte 2023/59 ESAS 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde hukuki süreç devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma iznine konu iddialar ile yukarıda açıkladığımız ve bizim başlattığımız hukuki sürecin konusu aynıdır. Yani idaremiz soruşturma konusu iddiaların gereğini hukuka başvurarak yerine getirmiştir.

Bu nedenle de soruşturma iznine karşı gerekli itirazlar yapılacaktır. Yargıya intikal etmiş olan konu tarafımızca tamamen kamunun çıkarlarının korunması ilkesiyle dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."