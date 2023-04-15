15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunç Soyer: Hep birlikte türkiye’yi değiştireceğiz

Tunç Soyer: Hep birlikte türkiye’yi değiştireceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim çalışmaları kapsamında Foça'daki CHP Seçim Ofisi’nin açılışına katıldı. Soyer, “Bambaşka bir hikaye yazmanın zamanı geldi. Hep birlikte Türkiye’yi değiştireceğiz” dedi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:36
Takip Et

Tunç Soyer: Hep birlikte türkiye’yi değiştireceğiz

Tunç Soyer: Hep birlikte türkiye’yi değiştireceğiz
+
Aa
-

ANKA'da yer alan habere göre, CHP İzmir İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim çalışmaları kapsamında Foça'da seçim ofisi açılışına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, ittifak partilerinin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı açılışta milletvekili adaylarının tanıtımı da yapıldı.

"BAMBAŞKA BİR HİKÂYE YAZMANIN ZAMANI GELDİ"
Toplumların doğa gibi enerji biriktirdiğini ve bir gün o enerjinin ortaya çıkacağı anı beklediğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “21 yıldır bir enerji birikti. Ekonomik, siyasi krizler hepsini yaşadık. Türkiye yeni bir sabaha uyanmanın heyecanını yaşıyor. Muhalefette belediye başkanlığı yapmak çok zor, iktidarın belediye başkanı olmak çok farklı. O gün yaklaşıyor. Bu kadim kültürün güzel insanları bu yoksulluğu, yaşam kalitesini hak etmiyor. Bambaşka bir hikaye yazmanın zamanı geldi. Hep birlikte yüzümüz gülecek. Göreceksiniz, dünyanın merkezi Anadolu’dan dünyaya iyilik, barış, huzur sunacağız. Hep birlikte Türkiye’yi değiştireceğiz” dedi.

"SIRT SIRTA VERİP BU ÜLKEYİ AVRUPA’YLA YARIŞIR HALE GETİRECEĞİZ"
Foçalılar'la dertleşmeye, konuşmaya geldiklerini söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Memleketin sorunlarını tek tek anlatmaya geldik. Millet İttifakı’nın çözüm önerilerini anlatmaya geldik. Gençler işsizlikle boğuşuyor. Sırt sırta verip bu ülkeyi Avrupa’yla yarışır hale getireceğiz. Ülkeyi kalkındıracağız” diye konuştu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de “Cumhuriyet kazanacak. Nefes alacağımız, gençlerin ülkeyi terk etmediği özgür bir ülkede yaşayacağız” dedi.

"EMİNİZ, KAZANACAĞIZ"
Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz ise “Eminiz. Kazanacağız. Verdiğimiz sözlerin, vaatlerin boş olmadığını göstereceğiz. 21 yıldır sürdürülen iktidarın vaatleri gibi boş olmadığını göstereceğiz. Hepimize çok teşekkürler. Bundan sonraki seçim ofisi Bağarası’nda olacak” diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer ve beraberindeki heyet, Foça'da esnafı da ziyaret etti.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
3
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
5
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.