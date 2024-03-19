Tunç Soyer mal varlığını açıkladı

Serhat Ağa
Tunç Soyer mal varlığını açıkladı
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşinin ve kendisinin mal beyanını paylaştı.

İzmir’in mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mal varlığını açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Soyer, yeniden aday gösterilmedi.

Soyer, 12 gün sonra koltuğunu devredecek. Seçimler yaklaşınca Soyer, kendisinin ve eşinin mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

Tunç Soyer sosyal medya hesabından "Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla" diyerek mal beyanını açıkladı.

CHP’li başkanın mal beyanı şöyle:

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Paylaştığı listede, İzmir Üçkuyular'da bir bina, Karaburun Çatalkaya'da bir binanın 3'te 1 oranda hissesi, Wolkswagen marka bir binek aracı ve 31 bin euro dövizi bulunuyor.

Toplam mal varlığının ise ortalama 3.230.192 olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Soyer’in mal varlığını açıklamadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok mal varlığını açıklamıştı.

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