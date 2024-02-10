Tunç Soyer, Özgür Özel’in teklifini reddettiğini açıkladı

Murat Öztürk
Tunç Soyer, Özgür Özel’in teklifini reddettiğini açıkladı
İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel'le yaptığı görüşmenin içeriğini açıklayarak, kendisine yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.

CHP'nin İzmir'de yeniden aday göstermediği Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Resmi X hesabından paylaşım yapan Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştüklerini açıkladı.

Soyer, paylaşımında, "İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY OLMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Karşıyaka Belediye başkanlığı görevini yürüten Cemil Tugay olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir adayının açıklanmasının ardından "Değişim nerede diyenler İzmir'e baksın" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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