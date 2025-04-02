Tunç Soyer, Silivri Cezaevi'ndeki İmamoğlu ve Özdağ’ı ziyaret etti

Kaynak: ANKA

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, avukatlar Taner Kazanoğlu ve Murat Aydın ile birlikte Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Soyer, ülkedeki siyasi gerilimin tırmanmasına dikkat çekerek, "Türkiye uzun süredir yüksek tansiyon hastası. Siyasi gerilim arttıkça tansiyon daha da yükseliyor" dedi.

"CEZAEVLERİNDEKİ BU KALABALIK TÜRKİYE'YE İYİ GELMEZ"

Soyer, "Cezaevlerindeki bu yoğunluk ve siyasi gerginlik Türkiye'ye iyi gelmeyecek. Ülkenin bu yüksek tansiyonu düşürecek adımlar atması şart. Bu konuda başta Cumhurbaşkanı ve hükümete büyük sorumluluk düşüyor. Bu gerilim, Türkiye'yi iyi bir yere götürmez" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında İmamoğlu, Özdağ, Buğra Gökçe, Ahmet Özer ve Rıza Akpolat ile görüştüklerini belirten Soyer, yoğun ziyaretçi nedeniyle bazı isimlerle görüşemediklerini söyledi. Soyer, "Osman Kavala, Can Atalay ve diğer tutuklu arkadaşlarımıza da sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.

"UMUDUMUZU KAYBETMEDİK"

Türkiye'nin normalleşme sürecine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Soyer, "Ekonomik iyileşme, özgürlüklerin önündeki engellerin kalkması ve siyasi tansiyonun düşmesi gerekiyor. İçeride görüştüğümüz herkes bu umudu taşıyor. Biz de bu bayram vesilesiyle bu umudu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Soyer, tutuklu siyasilerin moral ve umutlarının kendilerini de motive ettiğini belirterek, "Onların direnci bize de güç veriyor" mesajını paylaştı.

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