Tunç Soyer'e tutuklama talebi!

İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 99 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcı 19 kişi için de adli kontrol istedi.

TUNÇ SOYER'DEN PAYLAŞIM

Soyer hakkında tutuklama talep edilirken sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Haksız ve hukuksuz olarak 4 gündür gözaltında olduklarını ifade eden Tunç Soyer, "Emniyet müdürlüğünde hakkımızda yöneltilen tüm sorulara açıklıkla cevap verdim. Bugün de adliyede, arkadaşlarımla birlikte adalet arayacağız" dedi.

Cevabı olmayan hiçbir sorunun soruşturma dosyasında olmadığını söyleyen Soyer, "Bizim dosyamızda cevabı olmayan hiçbir soru yok, hizmet var, memleket sevdası var, İzmir aşkı var. Tek beklentim Hak, hukuk, adalet!" dedi.

"YOLSUZLUK" SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik 1 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.