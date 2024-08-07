Tunca Nehri kenarındaki yol çöktü

Kaynak: AA
Tunca Nehri kenarındaki yol çöktü

Edirne'de Tunca Nehri'nin su seviyesinin düşmesi sonucu nehir kenarındaki yol çöktü.

Edirne'de Tunca Nehri, su seviyesindeki ciddi düşüş nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Özellikle yaz aylarında artan tarımsal su kullanımı nedeniyle nehirdeki su seviyesi kritik seviyelere indi. Son ölçümlere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Suakacağı İstasyonu'nda Tunca Nehri’nin debisi saniyede 5 metreküp olarak belirlendi ve bazı bölgelerde akış tamamen durma noktasına geldi.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Su seviyesinin azalmasıyla birlikte, nehrin yüzeyi neredeyse tamamen yosun ve su mercimekleriyle çevrelendi. Özellikle Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde bu doğal örtü daha belirgin hale gelerek su yüzeyinde yeşil bir tabaka oluşturdu. Bu durum, nehrin ekosistemini olumsuz etkileyerek su kalitesinin düşmesine yol açtı.

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YOLDA ÇÖKME

Su seviyesindeki düşüş, Tunca Nehri’nin kenarındaki yolda da ciddi sorunlar meydana geldi. Nehir kenarındaki yol, suyun erozyon etkisiyle çöktü. Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik amacıyla yola uyarı tabelaları yerleştirerek trafiğe kapattı. Çökme nedeniyle vatandaşların ve araçların güvenliği için alternatif yolların kullanılması gerektiği aktarıldı.

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