Tunca Nehri’ne öyle bir şey atıldı ki…Görenler hayrete düştü

Kirlilikle boğuşan Tunca Nehrine atılan koltuk herkesi şaşırttı.

KAYNAK: İHA
Tunca Nehri’ne öyle bir şey atıldı ki…Görenler hayrete düştü

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de etkili olan kuraklık nehirleri de olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda taşkınlarla anılan nehirler, bu yıl kuraklıkla boğuşuyor. Yaz mevsiminde etkili olan aşırı sıcak ve kuraklığa bağlı nehir debilerinde düşüş yaşandı.

Tunca Nehri'ne atılan araç lastiği ve plastik atıkların yanı sıra geçtiğimiz günlerde nehir kenarında duran ve şimdilerde suya atılan koltuk ise görenleri hayrete düşürüyor.

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DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Nehir Debi verilerine göre, geçen yıl aynı ay Kirişhane İstasyonu'nda 69 olan Meriç Nehri'nin debisi 12 Ekim 2023 tarihinde 44 metreküp saniyeye geriledi. Tunca Nehri'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde ise nehrin debisinin 6 metreküp saniyeye kadar gerilediği görüldü.

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"DAHA ÖNCE BU KADAR KURUDUĞUNU HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Sulama kooperatifinde görevli Okan Paçör, "Bu yılki kuraklık gerek arazi sulamasında gerekse ürünlerin yetişmesi anlamında çiftçileri çok etkiledi. Çok zorlu bir yıl yaşadık. Bu sadece çiftçilik anlamında değil, hayvanlar açısından da balıkların hayatında da tehlike oluşturdu. Geçtiğimiz yıllarda çok yağış alan bölgemiz bu yıl 4-5 ay hiç yağış almadı. Kış aylarında seddelerde patlama olurdu. Bu yıl onu yaşamadım ama yazın çok büyük kuraklığa şahit olduk. Şu an nehirlerin debisi çok düşük. Ekim dönemi yaklaşıyor. Daha önce bu kadar kuruduğunu hiç görmemiştim" dedi.

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