Tuncay Özkan hakkında soruşturma!

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara bu seferde vekillerde eklendi. CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir yayında cezaevinde olduğu dönemde yemeklere katılan fare zehiri ile zehirlendiğini iddia ederek, Özdağ'a tavsiyelerde bulunmuştu. Özkan'ın iddiaları hakkında Başsavcılık soruşturma başlattı.
ÖZKAN'DAN FARE ZEHRİ İDDİASI
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde suikasta uğrayacağı yönündeki endişesini belirtmesinin ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, SZC TV yayınında cezaevinde olduğu dönemde yemeklere katılan fare zehiri ile zehirlendiğini anlattı ve Özdağ'a tavsiyelerde bulunmuştu. Özkan, 'FETÖ'cülerin kontrolündeki cezaevinde kanında yüksek oranda fare zehiri tespit edildiğini anlatan Özkan, "Bütün içtenliğimle hocaya (Özdağ'a) kuru soğan yememesini tavsiye ediyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum içinde veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan, kaynatmadan asla yemesin" ifadelerini kullanmıştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesabı üzerinden Özkan'ın ifadelerine suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Yapılan paylaşımda, "Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza infaz kurumumuzda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemler, tamamen spekülasyona dayalı olup, ceza infaz sistemimize olan güvene zarar verebilecek nitelikte dezenformasyon içermektedir. Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkûmların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır. Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanmakta, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutulmaktadır. Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir. Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.
BAKANLIKTA DEVREYE GİRDİ
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Özkan'ın canlı yayındaki sözleri üzerine yaptığı yazılı açıklamasında, zehirlenme ya da suikast iddialarını spekülasyon olarak niteledi ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını paylaştı.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
CHP Milletvekili Tunacay Özkan hakkında soruşturma açıldı. Başsavcılık, Cezaevinde siyasi suikat olabileceği söylemi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
DÜN İSE RTÜK YAYINA İNCELEME BAŞLATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dünkü paylaşımında şu ifadelere yer vermişti;
"SZC TV ekranlarında yayınlanan “Başkent Kulisleri” adlı programda üzülerek şahit olduk ki Soğuk Savaş döneminden kalma bazı eski komplo iddiaları gündeme getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmeler ortadır. Hâl böyleyken Milletvekili Tuncay Özkan’ın cezaevlerimizi hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan’ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz. Toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef alan aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebilecek bu açıklamalar asla kabul edilemez. Söz konusu programla ilgili Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yapmıştı.