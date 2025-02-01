Tuncay Özkan hakkında soruşturma!

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara bu seferde vekillerde eklendi. CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir yayında cezaevinde olduğu dönemde yemeklere katılan fare zehiri ile zehirlendiğini iddia ederek, Özdağ'a tavsiyelerde bulunmuştu. Özkan'ın iddiaları hakkında Başsavcılık soruşturma başlattı.

ÖZKAN'DAN FARE ZEHRİ İDDİASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde suikasta uğrayacağı yönündeki endişesini belirtmesinin ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, SZC TV yayınında cezaevinde olduğu dönemde yemeklere katılan fare zehiri ile zehirlendiğini anlattı ve Özdağ'a tavsiyelerde bulunmuştu. Özkan, 'FETÖ'cülerin kontrolündeki cezaevinde kanında yüksek oranda fare zehiri tespit edildiğini anlatan Özkan, "Bütün içtenliğimle hocaya (Özdağ'a) kuru soğan yememesini tavsiye ediyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum içinde veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan, kaynatmadan asla yemesin" ifadelerini kullanmıştı.