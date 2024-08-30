Tuncay Özkan ile Soner Yalçın arasında ‘züppe’ kavgası: Bu yanıt fiyatını yükseltecek

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a ‘züppe’ demesine gazeteci Soner Yalçın tepki gösterdi.

“HIRSI SON YILLARDA ÜLKEYİ HEP GERİYOR”

Oda TV’de bir yazı kaleme alan Soner Yalçın, 40 yıldır tanıdığını söylediği Özkan için “Her bilgisiz gibi kurnazlıkla taçlandırdığı bitmek tükenmez kişisel hırsı son yıllarda ülkeyi hep geriyor” dedi.

Yalçın, “Peki ‘züppe’, Tuncay Özkan’a benziyor mu? Kırk yıllık arkadaşım ne diyeyim şimdi? Söz insanın aynasıdır…” diye yazmıştı.

“ANLIYORUM Kİ UCUZA GİTMİYORSUN…”

Tuncay Özkan ise Soner Yalçın’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Yalçın’a "Sıradan ve kaba bir adamsın" diyen Özkan, “Sana 40 yılın hatırı olmasa yanıt vermezdim. Anlıyorum ki ucuza gitmiyorsun. Bu yanıt fiyatını yükseltecek biliyorum” ifadelerini kullandı.