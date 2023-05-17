CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Tuncay Özkan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ardından en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Peki, Tuncay Özkan kimdir? CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan neden gündem oldu?

TUNCAY ÖZKAN KİMDİR?

Tuncay Özkan, 1966 yılında Ankara'da doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Sulhiye'dir.

Tuncay Özkan Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

Tuncay Özkan çeşitli basın yayın kuruluşlarında muhabir, yazar, yönetici olarak görev yaptı. Genel yayın yönetmenliği ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu.

Tuncay Özkan kendi televizyon kanalını kurdu. Yayımlanmış 21 kitabı, 5 binden fazla makalesi bulunmaktadır.

25 ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçilen Tuncay Özkan, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği yaptı.

Tuncay Özkan Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkan Yardımcısıdır.

İngilizce bilen Tuncay Özkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.