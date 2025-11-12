16 Ocak 1982 doğumlu Tuncay Şanlı, 2002-03 sezonunda Sakaryaspor’dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. 6 Kasım 2002'de Galatasaray ile oynanan 6-0'lık karşılaşmada ilk golü attı. Cristoph Daum yönetiminde sarı lacivertliler 2003-2004 ve 2004-2005 sezonunda şampiyon olurken takıma büyük katkı verdi. 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 3 gol atarak Avrupa kupalarında bir maçta en çok gol atan Türk futbolcu unvanını elde etti. 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 100. yılındaki şampiyonluğunda Alex de Souza ile katkısı çok büyük oldu. Sezonun sonunda bedelsiz olarak o dönem Premier Lig'de mücadele eden Middlesbrough'a transfer oldu. Sarı lacivertli formayla toplam 207 karşılaşmaya çıkan Tuncay Şanlı, 77 gol atarken 33 asist yaptı.

Tuncay Şanlı, 2007 yılında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 18 yıl sonra geri döndü. Sarı lacivertlilerden yapıyan açıklamada "Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" denildi.

Tuncay Şanlı altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Sarı lacivertliler Tuncay Şanlı’nın katılımıyla, futbol akademisinin kulübün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlıyor.