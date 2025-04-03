Tuncay Şanlı Çorumspor'da hedefini açıkladı

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u konuk edecek.

Çorum ekibi, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bülent Üstüner Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idman öncesinde Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEKLEDİĞİMİZDEN İYİ PERFORMANS GÖSTERDİLER"



Takım içerisinde birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğunu dile getiren Şanlı, "Bu bir oyun sonuçta. Bu oyuna biz katkı sağlamak istiyorduk. Oyuncu grubumuzda da bunu konuştuk. Dediğim gibi, beklentimiz bir an önce toparlanmaktı. Özellikle psikolojik olarak oyuncu grubunu hazırlamak gerekiyordu. Onlar da bize cevap verdiler. Onlar sahada işini yaptığı sürece, biz bazı dokunuşlar yaptık. Beklentimizin üstünde bir performans da gösterdiler. Belki üç maça baktığınızda, Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezliği vardı. Oradaki performans, bir an önce cevap vermesi, oyuncu grubu için çok önemliydi. Buradaki en önemli etkenlerden birisi de bir hedefimiz var, bir amacımız var.

"PLAY - OFF'UN İÇİNDE KALMAK İSTİYORUZ"

O hedefe doğru çalışmalarımız devam ediyor. Eğer hedefiniz yoksa, bir amacınız yoksa, bu oyun keyif vermez. O yüzden de oyuncu grubu, hedefin doğrultusunda gittiğinden dolayı çok keyifli bir ortamımız var. Hem antrenman olarak hem antrenman dışı, oyuncu grubuyla keyifli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor diyebilirim. Hedefimiz, cumartesi günkü maç tabii ki. Play-off'un içinde kalmak istiyoruz. Hedefimiz var. Bir hedefimiz olduğu için buradayız. Hem camianın hem oyuncu grubunun, herkesin hedefi tabii ki var. Play-off'un içindeyiz, bu hedeften de kopmak istemiyoruz. Ama önceliğimiz, cumartesi günkü maçımız" ifadelerini kullandı.