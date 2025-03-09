Tuncay Şanlı ile Çorum FK Gençlerbirliği'ne ilk yenilgisini tattırdı

Çorum FK 1 Lig'de 29'uncu hafta müsabakasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yendi. Tuncay Şanlı ile 4 maçlık hasreti dindiren Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi. Ankara temsilcisi 2025 yılının ilk mağlubiyetini aldı

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

32. dakikada solda gelişen atakta Ferhat Yazgan, meşin yuvarlağı içeriye çevirmek istedi ancak defans müdahale etti. Pozisyonu iyi takip eden Atakan Akkaynak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

34. dakikada Michal Nalepa ceza sahası dışından sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

53. dakikada Atila Turan çalımlarla Gençlerbirliği defansını geçerek pasını Eren Karadağ'a aktardı. Eren, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

72. dakikada Buğra Çağıran'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Leo Gaucho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1