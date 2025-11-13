Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı 18 yıl sonra Futbol Akademisi bünyesinde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' göreviyle sarı lacivertli kulübe geri döndü.

TUNCAY ŞANLI: İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİM'

Tuncay Şanlı, geri dönüşüne dair kulübün resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe bizim evimiz. Uzun yolların sonunda insan evine varınca nasıl mutlu olur, nasıl huzur bulur? Ben de şu an aynı duygular içerisindeyim. Bir de ne diyorlardı; 'Yeni gelmedim, geri geldim.' Bir de en önemlisini söylemeyi unutmayayım: 'İyi ki Fenerbahçeliyim.'"