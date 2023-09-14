Tuncay Şanlı’nın Atatürk sevgisi tüyleri diken diken etti

Sakaryaspor teknik direktörü Tuncay Şanlı evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Tuncay Şanlı’nın Atatürk sevgisi tüyleri diken diken etti

Geçtiğimiz günlerde Sakaryaspor’un başına geçen efsane futbolcu Tuncay Şanlı 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına yaşadığı lüks evin kapılarını açtı.

Evinin tasarımı ve dizaynı ile izleyenlerden tam not alan Tuncay Şanlı’nın duvara astığı tablo ise tüyleri diken diken etti.

Evinin keyif köşesi olarak adlandırılan bar kısmına duvarı kaplayan bir Atatürk tablosu koyan Fenerbahçe'nin efsane ismi bu hareketiyle gören herkesi duygulandırdı.

Tuncay Şanlı'nın yatağındaki Fenerbahçe nevresimleri ise görenlerin yüzünü güldürdü.

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