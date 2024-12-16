Tunçbilek’te madencilere deprem eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tunçbilek’te madencilere deprem eğitimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde madenciler eğitim almaya devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde madenciler eğitim almaya devam ediyor.

Garp Linyit İşletmeleri'nin Ömerler Yeraltı Ocağı'nda çalışan mühendis ve madenci işçiler, yaşanabilecek herhangi bir deprem durumunda daha etkin müdahale edebilmek için kapsamlı bir eğitim programına alındı.

Kütahya AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen bu önemli eğitimde, toplamda 400 personelin depremde arama ve kurtarma konularında bilgilendirilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar 326 personel eğitimini başarıyla tamamladı. Bu sayede, hem işçilerin hem de bölgenin güvenliği için önemli bir adım atılmış oldu.

Tunçbilek’te madencilere deprem eğitimi

Tunçbilek’te madencilere deprem eğitimi

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Tunçbilek’te madencilere deprem eğitimi
Tunçbilek’te madencilere deprem eğitimi
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