Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı

Tuncel Kurtiz vefatının 10’uncu yılında Balıkesir Edremit’teki mezarı başında anıldı.

KAYNAK: İHA
Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz'in vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

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Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde, Edremit Belediyesi tarafından usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi.

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Törene katılan sevenleri, sanatçının kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti.

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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz’in mezarına çiçekler bırakıldı.

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