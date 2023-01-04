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Tunceli Pülümür SYDV 1 işçi alacak

Tunceli Pülümür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde eğitici olarak istihdam etmek üzere 1 geçici personel alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:59
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Tunceli Pülümür SYDV 1 işçi alacak

Tunceli Pülümür SYDV 1 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tunceli Pülümür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde eğitici olarak istihdam etmek üzere 1 geçici personel alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-Başvuru tarihi itibariyle 21 yaşını bitirmiş 40 yaşını doldurmamış olmak.

4-TCK 53.maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile,devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihale alım ve satımlara fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarına mahkum olmamak.

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmaması(Kazanan adaylar tarafından sağlık raporu ile belgelendirilecektir).

7-ÖSYM tarafından 2021-2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinde KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

8-Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden, formasyon almış olması şartı ile Fen-Edebiyat Fakültelerinden veya Sosyoloji Bölümü, Psikoloji Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü,, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet Bölümlerinden Lisans Mezunu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik Fotokopisi

2-Adli Sicil Belgesi

3-Sağlık Raporu

4-Bir adet fotoğraf

5-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı

6-ÖSYM tarafından Lisans mezunları için yapılan 2021-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 türü sınav sonuç belgesi.

7-Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (Asli)

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