Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı.

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak

Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen ise Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

NE OLMUŞTU?

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açılmıştı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmıştı.

Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

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