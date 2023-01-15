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Tunceli’de 47 köy yolu kardan kapandı

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, toplam 340 kilometre uzunluğa sahip kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 13:07
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Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 47 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de 47 köy yolu kardan kapandı
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Tunceli’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirirken, ulaşımda aksamalara sebep oldu. Merkezde 2, Hozat’ta 2, Mazgirt’te 14, Nazımiye’de 19, Ovacık’ta 4 ve Pertek ilçesinde de 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, ulaşıma kapanan toplamda 340 kilometreyi bulan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Kaynak: DHA)

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