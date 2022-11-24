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Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi

Tunceli'de, toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi amacıyla eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:36
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Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi

Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
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Valilikten yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince bazı kararlar alındığı belirtildi.

Kentte sadece kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklere izin verileceği bildirilen açıklamada, "Tunceli genelindeki tüm umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak vb. eylem ve etkinliklerin 24 Kasım saat 00.01 ile 8 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, izinsiz yapılacak eylem ve etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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