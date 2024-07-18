Tunceli'de feci ahır yangını. 16 büyükbaş öldü 18'i yaralandı

Kaynak: DHA
Tunceli'de feci ahır yangını. 16 büyükbaş öldü 18'i yaralandı

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kaçarlar köyünde, akşam saatlerinde Ergün Haydaroğlu'na ait samanlıkta nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bitişikteki ahıra sıçradı. Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahale etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait iki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da tazyikli suyla söndürme çalışmalarına katıldı. Çevredeki vatandaşlar ise traktörleriyle destek verdi.

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Yaklaşık bir saat süren yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu, 18 hayvan ise yaralandı.

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Ergün Haydaroğlu, yangına müdahale eden ağabeyinin de büyük tehlike atlattığını söyledi ve, "Emeğim, her şeyim yok oldu. Ağabeyim neredeyse yangında hayatını kaybediyordu. Hayvancılık kredisi almıştım ve ödemeleri yaklaşıyordu. Şimdi evlere dönecek halimiz kalmadı. Engelli, yaşlı ve okul çağında çocuklarım var. Herkes destek olacağını söyledi, onlara güveniyorum. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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