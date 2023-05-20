Tunceli’de kamyon Munzur Çayı’na uçtu: 2 kişi kurtarıldı

Tunceli’de kontrolden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Kamyon içerisinde mahsur kalan 2 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Tunceli’de kamyon Munzur Çayı’na uçtu: 2 kişi kurtarıldı

Olay, Tunceli-Ovacık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Munzur Çayı’na uçtu. Suların sürükleyemediği kamyon, çay ortasında kaldı.

İçerisinde bulunan 2 kişinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisindeki bulunan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen şahısların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmada sonrasında ikisi de kurtarıldı. Şahıslar kontrol amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonun ise vinç yardımı ile çaydan çıkarılacağı öğrenildi. (İHA)

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