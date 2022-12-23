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Tunceli'de teröristlerce araziye tuzaklanan 6 EYP imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında teröristlerce araziye tuzaklandığı belirlenen 6 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:14
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Tunceli'de teröristlerce araziye tuzaklanan 6 EYP imha edildi

Tunceli'de teröristlerce araziye tuzaklanan 6 EYP imha edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alan içerisinde 6 noktada toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti.

Bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.

Operasyonda, ayrıca 180 kilogram patlayıcı madde, 600 metre elektrik kablosu, 3 büyük tüp ve 3 küçük tüp ele geçildi. (AA)

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