Tunceli'de teröristlerce araziye tuzaklanan 6 EYP imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alan içerisinde 6 noktada toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti.
Bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.
Operasyonda, ayrıca 180 kilogram patlayıcı madde, 600 metre elektrik kablosu, 3 büyük tüp ve 3 küçük tüp ele geçildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.