Tunceli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentin Eskirubayık Mahallesi Dinar Deresi bölgesinde "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" gerçekleştirdiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, arazide özel eğitimli köpeklerin desteğinde arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanılan mağarayı tespit etti.

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Mağaradaki aramalarda 1 BKC silah namlusu, 2 kitap, 5 büyük dolu tüp, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliği taşıyan malzemeye el koyup diğerlerini imha etti.