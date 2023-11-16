Tunceli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri, delil niteliği taşıyan malzemeye el koyup diğerlerini imha etti.

KAYNAK: AA
Tunceli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentin Eskirubayık Mahallesi Dinar Deresi bölgesinde "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" gerçekleştirdiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, arazide özel eğitimli köpeklerin desteğinde arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanılan mağarayı tespit etti.

aa-20231116-32918425-32918424-tuncelide-teroristlere-ait-yasam-malzemesi-ele-gecirildi.jpg

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Mağaradaki aramalarda 1 BKC silah namlusu, 2 kitap, 5 büyük dolu tüp, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliği taşıyan malzemeye el koyup diğerlerini imha etti.

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
Marmaris’te itfaiyeden polise yangın eğitimi Gündem
Marmaris’te itfaiyeden polise yangın eğitimi
Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Gündem
Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Ünlü ekonomist Ozan Gündoğdu ekonomide fırtınanın patlayacağı günü açıkladı Gündem
Ünlü ekonomist Ozan Gündoğdu ekonomide fırtınanın patlayacağı günü açıkladı
Hadise'nin makyajsız pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi Magazin
Hadise'nin makyajsız pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi
Erzurum Ayvalı Barajı'nda yetişiyor Japonlar ve Ruslar kapıyor. Devlet desteğiyle başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar Ekonomi
Erzurum Ayvalı Barajı'nda yetişiyor Japonlar ve Ruslar kapıyor. Devlet desteğiyle başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Son Dakika... Gazze'nin dünyayla bağlantısı tamamen kesildi Dünya
Son Dakika... Gazze'nin dünyayla bağlantısı tamamen kesildi
Isparta'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı Gündem
Isparta'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı