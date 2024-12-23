Tunceli’de yoğun kar yağışı: 8 yol kapandı

Tunceli'de dün başlayan kar yağışı özellikle Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçesinde etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler Pülümür-Erzincan kara yolunda karla mücadelenin yanı sıra tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.

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Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yarım metreye yaklaşırken yetkililer özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanacak olan sürücüleri, kaya düşmesi, buzlanma ve sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.