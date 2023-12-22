Tunceli’de yoğun kar yağışı sonrası onlarca köy ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA
Tunceli’de yoğun kar yağışı sonrası onlarca köy ulaşıma kapandı
Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'nin başta Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde onlarca köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, Karayolları Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Pertek-Elazığ karayollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtilirken sürücü ve vatandaşların yağışa karşı tedbirli olmaları istendi.

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