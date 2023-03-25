Tunceli-Erzincan karayolu TIR'lara kapatıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların olduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tunceli-Pülümür karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak karayolunu trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Tunceli Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilik, Erzincan ile Tunceli sınırında bulunan Muti köprüsü ile Pülümür ilçesindeki yolun TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Tunceli- Pülümür Devlet Yolu 0- 25’inci kilometreler arası güzergah yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, özellikle TIR sürücüleri ve nakliye firmaları için büyük sıkıntı oluşturuyor. TIR'ların geçişinin kapatılması nedeniyle, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin de olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmaları devam ediyor.